NASDAQ Composite Index-Titel Comtech Telecommunications-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Comtech Telecommunications von vor 3 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Comtech Telecommunications gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Comtech Telecommunications-Aktie via Börse NAS feiertags-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 12,04 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Comtech Telecommunications-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 8,306 Comtech Telecommunications-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 24.12.2025 auf 4,44 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 36,88 USD wert. Aus 100 USD wurden somit 36,88 USD, was einer negativen Performance von 63,12 Prozent entspricht.

Zuletzt ergab sich für Comtech Telecommunications eine Börsenbewertung in Höhe von 131,71 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at