Comtech Telecommunications Aktie

Comtech Telecommunications für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 860733 / ISIN: US2058262096

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Comtech Telecommunications-Performance im Blick 15.05.2026 16:04:03

NASDAQ Composite Index-Titel Comtech Telecommunications-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Comtech Telecommunications von vor 3 Jahren bedeutet

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Comtech Telecommunications-Einstiegs gewesen.

Die Comtech Telecommunications-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Comtech Telecommunications-Anteile an diesem Tag bei 11,31 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 USD in die Comtech Telecommunications-Aktie investierten, hätten nun 88,417 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 14.05.2026 345,71 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 3,91 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 65,43 Prozent verringert.

Comtech Telecommunications war somit zuletzt am Markt 110,80 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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