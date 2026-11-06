Comtech Telecommunications Aktie

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WKN: 860733 / ISIN: US2058262096

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Investmentbeispiel 06.11.2026 16:03:45

NASDAQ Composite Index-Titel Comtech Telecommunications-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Comtech Telecommunications von vor 5 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Comtech Telecommunications-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Vor 5 Jahren wurde das Comtech Telecommunications-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 27,00 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 370,370 Comtech Telecommunications-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Comtech Telecommunications-Papiers auf 1,18 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 437,04 USD wert. Damit wäre die Investition 95,63 Prozent weniger wert.

Comtech Telecommunications wurde jüngst mit einem Börsenwert von 37,27 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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