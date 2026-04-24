NASDAQ Composite Index-Titel Comtech Telecommunications-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Comtech Telecommunications von vor 5 Jahren angefallen

Vor Jahren in Comtech Telecommunications eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 5 Jahren wurde die Comtech Telecommunications-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 24,87 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 40,209 Comtech Telecommunications-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 23.04.2026 auf 3,89 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 156,41 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 84,36 Prozent.

Comtech Telecommunications erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 121,35 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at