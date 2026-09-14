NASDAQ Composite Index-Titel Consumer Portfolio Services-Aktie: Hätte sich ein Investment in Consumer Portfolio Services vor 3 Jahren inzwischen bezahlt gemacht?

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Consumer Portfolio Services-Aktien verlieren können.

Am 14.09.2023 wurde die Consumer Portfolio Services-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 9,50 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 10,526 Consumer Portfolio Services-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 11.09.2026 auf 9,43 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 99,26 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 0,74 Prozent vermindert.

Der Consumer Portfolio Services-Wert an der Börse wurde auf 202,73 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at