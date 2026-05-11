Consumer Portfolio Services Aktie
WKN: 886210 / ISIN: US2105021008
|Hochrechnung
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11.05.2026 16:03:54
NASDAQ Composite Index-Titel Consumer Portfolio Services-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Consumer Portfolio Services-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 11.05.2016 wurde die Consumer Portfolio Services-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Consumer Portfolio Services-Aktie an diesem Tag bei 3,67 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 27,248 Consumer Portfolio Services-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 08.05.2026 auf 10,17 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 277,11 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 177,11 Prozent vermehrt.
Consumer Portfolio Services wurde am Markt mit 221,64 Mio. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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