Consumer Portfolio Services Aktie
WKN: 886210 / ISIN: US2105021008
|Consumer Portfolio Services-Anlage
|
29.06.2026 16:03:55
NASDAQ Composite Index-Titel Consumer Portfolio Services-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Consumer Portfolio Services-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurde die Consumer Portfolio Services-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 4,52 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Consumer Portfolio Services-Aktie investiert hätte, hätte er nun 221,239 Anteile im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 26.06.2026 2 212,39 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 10,00 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 121,24 Prozent gesteigert.
Der Consumer Portfolio Services-Wert an der Börse wurde auf 216,97 Mio. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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