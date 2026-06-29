NASDAQ Composite Index-Titel Consumer Portfolio Services-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Consumer Portfolio Services-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Consumer Portfolio Services-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren wurde die Consumer Portfolio Services-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 4,52 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Consumer Portfolio Services-Aktie investiert hätte, hätte er nun 221,239 Anteile im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 26.06.2026 2 212,39 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 10,00 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 121,24 Prozent gesteigert.

Der Consumer Portfolio Services-Wert an der Börse wurde auf 216,97 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at