NASDAQ Composite Index-Titel Consumer Portfolio Services-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Consumer Portfolio Services von vor 5 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Consumer Portfolio Services-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurde die Consumer Portfolio Services-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Consumer Portfolio Services-Papier an diesem Tag 5,70 USD wert. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Consumer Portfolio Services-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 175,439 Consumer Portfolio Services-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 18.09.2026 1 638,60 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 9,34 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 63,86 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von Consumer Portfolio Services belief sich zuletzt auf 201,22 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at