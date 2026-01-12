NASDAQ Composite Index-Titel Consumer Portfolio Services-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Consumer Portfolio Services von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Consumer Portfolio Services-Aktien gewesen.

Das Consumer Portfolio Services-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 4,49 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 222,717 Consumer Portfolio Services-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.01.2026 gerechnet (9,16 USD), wäre die Investition nun 2 040,09 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +104,01 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Consumer Portfolio Services eine Börsenbewertung in Höhe von 202,00 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at