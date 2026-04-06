Consumer Portfolio Services Aktie
WKN: 886210 / ISIN: US2105021008
|Consumer Portfolio Services-Investition im Blick
|
06.04.2026 16:03:44
NASDAQ Composite Index-Titel Consumer Portfolio Services-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Consumer Portfolio Services von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Consumer Portfolio Services-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Consumer Portfolio Services-Anteile bei 4,01 USD. Wer vor 5 Jahren 1 000 USD in die Consumer Portfolio Services-Aktie investiert hat, hat nun 249,377 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Consumer Portfolio Services-Papiers auf 7,74 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 930,17 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 93,02 Prozent vermehrt.
Insgesamt war Consumer Portfolio Services zuletzt 168,95 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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