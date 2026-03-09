Consumer Portfolio Services Aktie

Consumer Portfolio Services für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 886210 / ISIN: US2105021008

Profitables Consumer Portfolio Services-Investment? 09.03.2026 16:03:46

NASDAQ Composite Index-Titel Consumer Portfolio Services-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Consumer Portfolio Services von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Consumer Portfolio Services-Aktien gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurde das Consumer Portfolio Services-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 4,14 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Consumer Portfolio Services-Aktie investiert, befänden sich nun 24,155 Consumer Portfolio Services-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 193,24 USD, da sich der Wert eines Consumer Portfolio Services-Anteils am 06.03.2026 auf 8,00 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 93,24 Prozent erhöht.

Consumer Portfolio Services markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 176,72 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

