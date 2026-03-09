Consumer Portfolio Services Aktie
WKN: 886210 / ISIN: US2105021008
|Profitables Consumer Portfolio Services-Investment?
|
09.03.2026 16:03:46
NASDAQ Composite Index-Titel Consumer Portfolio Services-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Consumer Portfolio Services von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurde das Consumer Portfolio Services-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 4,14 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Consumer Portfolio Services-Aktie investiert, befänden sich nun 24,155 Consumer Portfolio Services-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 193,24 USD, da sich der Wert eines Consumer Portfolio Services-Anteils am 06.03.2026 auf 8,00 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 93,24 Prozent erhöht.
Consumer Portfolio Services markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 176,72 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Consumer Portfolio Services Inc.
Analysen zu Consumer Portfolio Services Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Consumer Portfolio Services Inc.
|7,00
|2,19%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise im Blick: ATX und DAX verabschieden sich mit Verlusten aus dem Handel -- Wall Street letztlich im Plus -- Asiens Börsen schließen tiefrot
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt ergriffen am Montag die Flucht. Die Wall Street präsentierte sich hingegen fester. Auch die asiatischen Börsen brachen zum Wochenbeginn deutlich ein.