NASDAQ Composite Index-Titel Consumer Portfolio Services-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Consumer Portfolio Services-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Consumer Portfolio Services-Aktien gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurde die Consumer Portfolio Services-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Consumer Portfolio Services-Aktie bei 3,84 USD. Bei einem Consumer Portfolio Services-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 260,417 Consumer Portfolio Services-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 453,13 USD, da sich der Wert einer Consumer Portfolio Services-Aktie am 28.08.2026 auf 9,42 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 145,31 Prozent vermehrt.

Consumer Portfolio Services wurde jüngst mit einem Börsenwert von 203,24 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at