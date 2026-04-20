NASDAQ Composite Index-Titel Consumer Portfolio Services-Aktie: So viel hätte eine Investition in Consumer Portfolio Services von vor einem Jahr abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Consumer Portfolio Services-Aktien verdienen können.

Am 20.04.2025 wurde die Consumer Portfolio Services-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Consumer Portfolio Services-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 8,32 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 12,019 Consumer Portfolio Services-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 103,97 USD, da sich der Wert eines Consumer Portfolio Services-Papiers am 17.04.2026 auf 8,65 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 3,97 Prozent angewachsen.

Zuletzt verbuchte Consumer Portfolio Services einen Börsenwert von 188,47 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at