Bei einem frühen Investment in Consumer Portfolio Services-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Consumer Portfolio Services-Aktie statt. Der Schlusskurs der Consumer Portfolio Services-Anteile betrug an diesem Tag 4,75 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Consumer Portfolio Services-Aktie investiert, befänden sich nun 210,526 Consumer Portfolio Services-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 20.11.2026 1 861,05 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 8,84 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 86,11 Prozent angewachsen.

Am Markt war Consumer Portfolio Services jüngst 191,83 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at