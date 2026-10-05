Consumer Portfolio Services Aktie

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WKN: 886210 / ISIN: US2105021008

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Consumer Portfolio Services-Anlage im Blick 05.10.2026 16:03:41

NASDAQ Composite Index-Titel Consumer Portfolio Services-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Consumer Portfolio Services-Investment von vor einem Jahr verdient

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Consumer Portfolio Services-Aktie gebracht.

Vor 1 Jahr wurde das Consumer Portfolio Services-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 7,72 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 12,953 Consumer Portfolio Services-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 02.10.2026 auf 9,09 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 117,75 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 17,75 Prozent angezogen.

Jüngst verzeichnete Consumer Portfolio Services eine Marktkapitalisierung von 199,31 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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