NASDAQ Composite Index-Titel Consumer Portfolio Services-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Consumer Portfolio Services verdient

Am 31.07.2018 wurde das Consumer Portfolio Services-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Consumer Portfolio Services-Aktie an diesem Tag bei 3,35 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2 985,075 Consumer Portfolio Services-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 37 611,94 USD, da sich der Wert eines Consumer Portfolio Services-Papiers am 28.07.2023 auf 12,60 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 276,12 Prozent gesteigert.

Alle Consumer Portfolio Services-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 262,40 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at