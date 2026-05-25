Consumer Portfolio Services Aktie
WKN: 886210 / ISIN: US2105021008
|Lohnende Consumer Portfolio Services-Anlage?
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25.05.2026 16:03:44
NASDAQ Composite Index-Titel Consumer Portfolio Services-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Consumer Portfolio Services von vor 3 Jahren verloren
Am 25.05.2023 wurde die Consumer Portfolio Services-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Consumer Portfolio Services-Anteile betrug an diesem Tag 11,40 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Consumer Portfolio Services-Papier investiert hätte, hätte er nun 877,193 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 22.05.2026 auf 9,57 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8 394,74 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 16,05 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Consumer Portfolio Services belief sich zuletzt auf 207,60 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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