Consumer Portfolio Services Aktie
WKN: 886210 / ISIN: US2105021008
|Consumer Portfolio Services-Investment im Blick
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20.07.2026 16:03:43
NASDAQ Composite Index-Titel Consumer Portfolio Services-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Consumer Portfolio Services von vor 3 Jahren verloren
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Consumer Portfolio Services-Papier statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 12,99 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Consumer Portfolio Services-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 76,982 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 17.07.2026 auf 9,09 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 699,77 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 30,02 Prozent gleich.
Consumer Portfolio Services erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 196,79 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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