Consumer Portfolio Services Aktie
WKN: 886210 / ISIN: US2105021008
|Frühe Anlage
|
02.11.2026 16:03:44
NASDAQ Composite Index-Titel Consumer Portfolio Services-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Consumer Portfolio Services von vor einem Jahr verdient
Die Consumer Portfolio Services-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 8,40 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 USD in die Consumer Portfolio Services-Aktie investierten, hätten nun 119,048 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.10.2026 gerechnet (10,13 USD), wäre die Investition nun 1 205,95 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 20,60 Prozent zugenommen.
Der Börsenwert von Consumer Portfolio Services belief sich jüngst auf 222,26 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Consumer Portfolio Services Inc.
|
16:03
|NASDAQ Composite Index-Titel Consumer Portfolio Services-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Consumer Portfolio Services von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
27.10.26
|Aufschläge in New York: NASDAQ Composite letztendlich mit Kursplus (finanzen.at)
|
27.10.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ Composite am Dienstagnachmittag mit Kursplus (finanzen.at)
|
27.10.26
|NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite mittags stärker (finanzen.at)
|
27.10.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ Composite zum Handelsstart freundlich (finanzen.at)
|
26.10.26
|Börse New York in Grün: NASDAQ Composite beendet die Montagssitzung in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
26.10.26
|NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite nachmittags mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
26.10.26
|Aufschläge in New York: NASDAQ Composite mittags auf grünem Terrain (finanzen.at)
Analysen zu Consumer Portfolio Services Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Consumer Portfolio Services Inc.
|8,65
|-4,42%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Diplomatie im Iran-Krieg: ATX und DAX fester -- Wall Street im Plus -- Asiens Börsen schlussendlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich im Montagshandel im Plus, während auch der deutsche Leitindex höher tendiert. Die US-Börsen zeigen sich zum Wochenstart stärker. Die Börsen in Fernost wiesen am Montag unterschiedliche Vorzeichen aus.