Consumer Portfolio Services Aktie

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WKN: 886210 / ISIN: US2105021008

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Frühe Anlage 02.11.2026 16:03:44

NASDAQ Composite Index-Titel Consumer Portfolio Services-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Consumer Portfolio Services von vor einem Jahr verdient

Bei einem frühen Investment in Consumer Portfolio Services-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Die Consumer Portfolio Services-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 8,40 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 USD in die Consumer Portfolio Services-Aktie investierten, hätten nun 119,048 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.10.2026 gerechnet (10,13 USD), wäre die Investition nun 1 205,95 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 20,60 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von Consumer Portfolio Services belief sich jüngst auf 222,26 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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