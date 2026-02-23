NASDAQ Composite Index-Titel Consumer Portfolio Services-Aktie: So viel Verlust hätte ein Consumer Portfolio Services-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Consumer Portfolio Services gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurde die Consumer Portfolio Services-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 10,52 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 95,057 Consumer Portfolio Services-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 20.02.2026 790,40 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 8,32 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 20,96 Prozent abgenommen.

Am Markt war Consumer Portfolio Services jüngst 184,27 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at