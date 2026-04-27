Consumer Portfolio Services Aktie
WKN: 886210 / ISIN: US2105021008
|Rentable Consumer Portfolio Services-Investition?
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27.04.2026 16:03:38
NASDAQ Composite Index-Titel Consumer Portfolio Services-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Consumer Portfolio Services von vor 3 Jahren angefallen
Heute vor 3 Jahren wurde das Consumer Portfolio Services-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Consumer Portfolio Services-Papier an diesem Tag 10,18 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 98,232 Consumer Portfolio Services-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 832,02 USD, da sich der Wert einer Consumer Portfolio Services-Aktie am 24.04.2026 auf 8,47 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 16,80 Prozent verringert.
Consumer Portfolio Services wurde am Markt mit 184,48 Mio. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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