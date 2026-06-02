NASDAQ Composite Index-Titel Corcept Therapeutics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Corcept Therapeutics-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Corcept Therapeutics-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Corcept Therapeutics-Papier via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Corcept Therapeutics-Aktie betrug an diesem Tag 23,26 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Corcept Therapeutics-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4,299 Corcept Therapeutics-Aktien. Die gehaltenen Corcept Therapeutics-Papiere wären am 01.06.2026 302,84 USD wert, da der Schlussstand 70,44 USD betrug. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 202,84 Prozent gesteigert.

Jüngst verzeichnete Corcept Therapeutics eine Marktkapitalisierung von 7,45 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at