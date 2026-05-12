Corcept Therapeutics Aktie

Corcept Therapeutics für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 529882 / ISIN: US2183521028

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Performance unter der Lupe 12.05.2026 16:04:01

NASDAQ Composite Index-Titel Corcept Therapeutics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Corcept Therapeutics-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Corcept Therapeutics eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Corcept Therapeutics-Papier statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 20,61 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 100 USD in die Corcept Therapeutics-Aktie investierten, hätten nun 4,852 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 51,20 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 248,42 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +148,42 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Corcept Therapeutics eine Börsenbewertung in Höhe von 5,60 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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