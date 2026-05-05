Corcept Therapeutics Aktie
WKN: 529882 / ISIN: US2183521028
|Rentable Corcept Therapeutics-Anlage?
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05.05.2026 16:04:07
NASDAQ Composite Index-Titel Corcept Therapeutics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Corcept Therapeutics von vor 3 Jahren abgeworfen
Am 05.05.2023 wurde die Corcept Therapeutics-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Corcept Therapeutics-Anteile betrug an diesem Tag 24,07 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 415,455 Corcept Therapeutics-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 04.05.2026 auf 51,60 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 21 437,47 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 114,37 Prozent angezogen.
Corcept Therapeutics erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 5,52 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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