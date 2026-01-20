Corcept Therapeutics Aktie

Corcept Therapeutics

WKN: 529882 / ISIN: US2183521028

Performance im Blick 20.01.2026 16:04:27

NASDAQ Composite Index-Titel Corcept Therapeutics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Corcept Therapeutics von vor 5 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Corcept Therapeutics-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Corcept Therapeutics-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Corcept Therapeutics-Aktie betrug an diesem Tag 28,63 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 USD in die Corcept Therapeutics-Aktie investierten, hätten nun 349,284 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Corcept Therapeutics-Papiers auf 34,73 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 130,63 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 21,31 Prozent vermehrt.

Corcept Therapeutics wurde am Markt mit 3,66 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

