Corcept Therapeutics Aktie
WKN: 529882 / ISIN: US2183521028
|Performance im Blick
|
20.01.2026 16:04:27
NASDAQ Composite Index-Titel Corcept Therapeutics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Corcept Therapeutics von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Corcept Therapeutics-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Corcept Therapeutics-Aktie betrug an diesem Tag 28,63 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 USD in die Corcept Therapeutics-Aktie investierten, hätten nun 349,284 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Corcept Therapeutics-Papiers auf 34,73 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 130,63 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 21,31 Prozent vermehrt.
Corcept Therapeutics wurde am Markt mit 3,66 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
