NASDAQ Composite Index-Titel Corcept Therapeutics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Corcept Therapeutics von vor 5 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Corcept Therapeutics-Aktie Investoren gebracht.

Die Corcept Therapeutics-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 21,57 USD. Wenn man vor 5 Jahren 100 USD in die Corcept Therapeutics-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 4,636 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 03.08.2026 gerechnet (112,80 USD), wäre die Investition nun 522,95 USD wert. Damit wäre die Investition 422,95 Prozent mehr wert.

Der Börsenwert von Corcept Therapeutics belief sich zuletzt auf 12,39 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at