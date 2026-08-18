Corcept Therapeutics Aktie

Corcept Therapeutics für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 529882 / ISIN: US2183521028

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Corcept Therapeutics-Anlage unter der Lupe 18.08.2026 16:03:44

NASDAQ Composite Index-Titel Corcept Therapeutics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Corcept Therapeutics von vor einem Jahr eingefahren

Wer vor Jahren in Corcept Therapeutics eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Corcept Therapeutics-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 71,76 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in das Corcept Therapeutics-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 139,353 Corcept Therapeutics-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.08.2026 gerechnet (117,17 USD), wäre die Investition nun 16 328,04 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 63,28 Prozent angewachsen.

Corcept Therapeutics war somit zuletzt am Markt 12,38 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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