NASDAQ Composite Index-Titel Corcept Therapeutics-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Corcept Therapeutics von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Corcept Therapeutics-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Corcept Therapeutics-Anteilen statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 5,44 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1 838,235 Corcept Therapeutics-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 15.06.2026 auf 83,12 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 152 794,12 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 1 427,94 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für Corcept Therapeutics eine Börsenbewertung in Höhe von 8,91 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at