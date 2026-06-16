Corcept Therapeutics Aktie
WKN: 529882 / ISIN: US2183521028
|Langfristige Performance
|
16.06.2026 16:03:48
NASDAQ Composite Index-Titel Corcept Therapeutics-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Corcept Therapeutics von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Corcept Therapeutics-Anteilen statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 5,44 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1 838,235 Corcept Therapeutics-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 15.06.2026 auf 83,12 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 152 794,12 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 1 427,94 Prozent vermehrt.
Zuletzt ergab sich für Corcept Therapeutics eine Börsenbewertung in Höhe von 8,91 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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