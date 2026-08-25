Corcept Therapeutics Aktie
WKN: 529882 / ISIN: US2183521028
|Rentable Corcept Therapeutics-Investition?
|
25.08.2026 16:03:38
NASDAQ Composite Index-Titel Corcept Therapeutics-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Corcept Therapeutics von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Corcept Therapeutics-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das Corcept Therapeutics-Papier bei 31,73 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Corcept Therapeutics-Papier investiert hätte, hätte er nun 3,152 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 24.08.2026 auf 123,24 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 388,40 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 288,40 Prozent gesteigert.
Corcept Therapeutics war somit zuletzt am Markt 13,24 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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