Corcept Therapeutics Aktie

Corcept Therapeutics für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 529882 / ISIN: US2183521028

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Corcept Therapeutics-Anlage unter der Lupe 30.06.2026 16:03:53

NASDAQ Composite Index-Titel Corcept Therapeutics-Aktie: So viel hätte eine Investition in Corcept Therapeutics von vor 3 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Corcept Therapeutics-Aktie gebracht.

Die Corcept Therapeutics-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 22,25 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Corcept Therapeutics-Papier investiert hätte, hätte er nun 44,944 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3 950,11 USD, da sich der Wert einer Corcept Therapeutics-Aktie am 29.06.2026 auf 87,89 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 295,01 Prozent angewachsen.

Corcept Therapeutics erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 9,37 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Corcept Therapeutics Inc.

mehr Nachrichten