NASDAQ Composite Index-Titel Corcept Therapeutics-Aktie: So viel hätte eine Investition in Corcept Therapeutics von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Corcept Therapeutics-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 27,92 USD wert. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Corcept Therapeutics-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 358,166 Corcept Therapeutics-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 19.10.2026 auf 112,10 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 40 150,43 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 301,50 Prozent gesteigert.

Jüngst verzeichnete Corcept Therapeutics eine Marktkapitalisierung von 11,91 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at