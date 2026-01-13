Corcept Therapeutics Aktie
WKN: 529882 / ISIN: US2183521028
|Profitable Corcept Therapeutics-Anlage?
|
13.01.2026 16:04:20
NASDAQ Composite Index-Titel Corcept Therapeutics-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Corcept Therapeutics von vor 3 Jahren verdient
Das Corcept Therapeutics-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 22,44 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 44,563 Corcept Therapeutics-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Corcept Therapeutics-Anteile wären am 12.01.2026 1 664,88 USD wert, da der Schlussstand 37,36 USD betrug. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 66,49 Prozent gesteigert.
Insgesamt war Corcept Therapeutics zuletzt 3,94 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
