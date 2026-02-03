NASDAQ Composite Index-Titel Corcept Therapeutics-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Corcept Therapeutics von vor einem Jahr bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Corcept Therapeutics-Aktie Investoren gebracht.

Am 03.02.2025 wurde das Corcept Therapeutics-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 66,55 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 15,026 Corcept Therapeutics-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 40,71 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 611,72 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 38,83 Prozent verringert.

Zuletzt verbuchte Corcept Therapeutics einen Börsenwert von 4,19 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at