Corcept Therapeutics Aktie

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WKN: 529882 / ISIN: US2183521028

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Lohnende Corcept Therapeutics-Anlage? 28.04.2026 16:04:24

NASDAQ Composite Index-Titel Corcept Therapeutics-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Corcept Therapeutics von vor einem Jahr bedeutet

Vor Jahren Corcept Therapeutics-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Am 28.04.2025 wurde die Corcept Therapeutics-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Corcept Therapeutics-Aktie an diesem Tag bei 70,95 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Corcept Therapeutics-Papier investiert hätte, hätte er nun 14,094 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 27.04.2026 auf 46,22 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 651,44 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 34,86 Prozent.

Corcept Therapeutics war somit zuletzt am Markt 4,94 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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