Corcept Therapeutics Aktie
WKN: 529882 / ISIN: US2183521028
|Lohnende Corcept Therapeutics-Anlage?
|
28.04.2026 16:04:24
NASDAQ Composite Index-Titel Corcept Therapeutics-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Corcept Therapeutics von vor einem Jahr bedeutet
Am 28.04.2025 wurde die Corcept Therapeutics-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Corcept Therapeutics-Aktie an diesem Tag bei 70,95 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Corcept Therapeutics-Papier investiert hätte, hätte er nun 14,094 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 27.04.2026 auf 46,22 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 651,44 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 34,86 Prozent.
Corcept Therapeutics war somit zuletzt am Markt 4,94 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Corcept Therapeutics Inc.
Analysen zu Corcept Therapeutics Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Corcept Therapeutics Inc.
|39,84
|1,25%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließt fester -- DAX geht leichter aus dem Handel -- Asiens Börsen schlussendlich mit Verlusten
Der heimische Markt konnte am Dienstag moderat zulegen. Der deutsche Leitindex bewegte sich etwas nach unten. Der Dow kommt im Dienstagshandel kaum vom Fleck. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag abwärts.