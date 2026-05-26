NASDAQ Composite Index-Titel Corcept Therapeutics-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Corcept Therapeutics von vor einem Jahr bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Corcept Therapeutics-Aktien gewesen.

Am 23.05.2025 wurde das Corcept Therapeutics-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Corcept Therapeutics-Anteile an diesem Tag bei 78,69 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 127,081 Corcept Therapeutics-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 7 652,81 USD, da sich der Wert einer Corcept Therapeutics-Aktie am 22.05.2026 auf 60,22 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 23,47 Prozent abgenommen.

Die Marktkapitalisierung von Corcept Therapeutics bezifferte sich zuletzt auf 6,46 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at