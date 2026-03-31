NASDAQ Composite Index-Titel Corcept Therapeutics-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Corcept Therapeutics von vor einem Jahr angefallen

Wer vor Jahren in Corcept Therapeutics eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurde das Corcept Therapeutics-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 114,22 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,876 Corcept Therapeutics-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 30.03.2026 auf 38,12 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 33,37 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 66,63 Prozent verringert.

Corcept Therapeutics wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4,02 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at