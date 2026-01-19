Costco Wholesale Aktie
WKN: 888351 / ISIN: US22160K1051
|Lohnende Costco Wholesale-Investition?
|
19.01.2026 16:04:15
NASDAQ Composite Index-Titel Costco Wholesale-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Costco Wholesale-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Am 19.01.2023 wurde die Costco Wholesale-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Costco Wholesale-Papier an diesem Tag 469,49 USD wert. Wer vor 3 Jahren 10 000 USD in die Costco Wholesale-Aktie investiert hat, hat nun 21,300 Anteile im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 16.01.2026 20 524,61 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 963,61 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 105,25 Prozent vermehrt.
Zuletzt ergab sich für Costco Wholesale eine Börsenbewertung in Höhe von 428,31 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
