Costco Wholesale Aktie
WKN: 888351 / ISIN: US22160K1051
|Rentables Costco Wholesale-Investment?
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08.06.2026 16:04:05
NASDAQ Composite Index-Titel Costco Wholesale-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Costco Wholesale-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurde das Costco Wholesale-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 520,09 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 1,923 Costco Wholesale-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 868,66 USD, da sich der Wert einer Costco Wholesale-Aktie am 05.06.2026 auf 971,87 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 86,87 Prozent gesteigert.
Jüngst verzeichnete Costco Wholesale eine Marktkapitalisierung von 432,01 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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