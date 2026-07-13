Costco Wholesale Aktie

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WKN: 888351 / ISIN: US22160K1051

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Costco Wholesale-Performance 13.07.2026 16:03:54

NASDAQ Composite Index-Titel Costco Wholesale-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Costco Wholesale-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Costco Wholesale-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Das Costco Wholesale-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Costco Wholesale-Papier bei 407,06 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Costco Wholesale-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0,246 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Costco Wholesale-Papiers auf 916,25 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 225,09 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 125,09 Prozent angewachsen.

Alle Costco Wholesale-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 406,66 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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