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Costco Wholesale Aktie

Costco Wholesale für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 888351 / ISIN: US22160K1051

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Langfristige Anlage 23.03.2026 16:04:52

NASDAQ Composite Index-Titel Costco Wholesale-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Costco Wholesale-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Costco Wholesale-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Costco Wholesale-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Costco Wholesale-Papier an diesem Tag 340,34 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 29,382 Costco Wholesale-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Costco Wholesale-Papiers auf 972,33 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 28 569,37 USD wert. Damit wäre die Investition um 185,69 Prozent gestiegen.

Der Börsenwert von Costco Wholesale belief sich zuletzt auf 434,78 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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