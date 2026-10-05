NASDAQ Composite Index-Titel Costco Wholesale-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Costco Wholesale-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Costco Wholesale-Aktie Anlegern gebracht.

Am 05.10.2021 wurde die Costco Wholesale-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Costco Wholesale-Aktie an diesem Tag 446,24 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Costco Wholesale-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0,224 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 206,31 USD, da sich der Wert einer Costco Wholesale-Aktie am 02.10.2026 auf 920,65 USD belief. Die Steigerung von 100 USD zu 206,31 USD entspricht einer Performance von +106,31 Prozent.

Insgesamt war Costco Wholesale zuletzt 408,49 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at