NASDAQ Composite Index-Titel Costco Wholesale-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Costco Wholesale-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Costco Wholesale-Investment verdienen können.

Das Costco Wholesale-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Costco Wholesale-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 964,31 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0,104 Costco Wholesale-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 06.03.2026 auf 998,10 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 103,50 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 3,50 Prozent angewachsen.

Costco Wholesale markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 443,41 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at