Costco Wholesale Aktie
WKN: 888351 / ISIN: US22160K1051
|Performance im Blick
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11.05.2026 16:03:54
NASDAQ Composite Index-Titel Costco Wholesale-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Costco Wholesale von vor 3 Jahren eingebracht
Das Costco Wholesale-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Costco Wholesale-Anteile bei 501,89 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Costco Wholesale-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,199 Costco Wholesale-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 08.05.2026 auf 1 008,79 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 201,00 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 101,00 Prozent angezogen.
Der Costco Wholesale-Wert an der Börse wurde auf 448,24 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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