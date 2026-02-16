Costco Wholesale Aktie
|Lukrativer Costco Wholesale-Einstieg?
16.02.2026 16:03:54
NASDAQ Composite Index-Titel Costco Wholesale-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Costco Wholesale von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurde das Costco Wholesale-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Costco Wholesale-Papier bei 504,10 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Costco Wholesale-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,198 Costco Wholesale-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.02.2026 gerechnet (1 018,48 USD), wäre das Investment nun 202,04 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 102,04 Prozent.
Der Börsenwert von Costco Wholesale belief sich zuletzt auf 451,54 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
