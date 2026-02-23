NASDAQ Composite Index-Titel Costco Wholesale-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Costco Wholesale von vor 5 Jahren abgeworfen

Das Costco Wholesale-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 342,15 USD. Bei einem Costco Wholesale-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,923 Costco Wholesale-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 879,64 USD, da sich der Wert einer Costco Wholesale-Aktie am 20.02.2026 auf 985,27 USD belief. Die Steigerung von 1 000 USD zu 2 879,64 USD entspricht einer Performance von +187,96 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Costco Wholesale eine Börsenbewertung in Höhe von 439,12 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at