NASDAQ Composite Index-Titel Costco Wholesale-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Costco Wholesale von vor 5 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Costco Wholesale-Aktie Anlegern gebracht.

Am 18.05.2021 wurden Costco Wholesale-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 382,81 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Costco Wholesale-Aktie investiert, befänden sich nun 2,612 Costco Wholesale-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 15.05.2026 gerechnet (1 048,95 USD), wäre das Investment nun 2 740,13 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 174,01 Prozent angewachsen.

Insgesamt war Costco Wholesale zuletzt 466,01 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at