Costco Wholesale Aktie

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WKN: 888351 / ISIN: US22160K1051

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Lohnende Costco Wholesale-Anlage? 16.11.2026 16:03:41

NASDAQ Composite Index-Titel Costco Wholesale-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Costco Wholesale von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Costco Wholesale-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurde das Costco Wholesale-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 922,98 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 0,108 Costco Wholesale-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 13.11.2026 auf 1 106,21 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 119,85 USD wert. Die Steigerung von 100 USD zu 119,85 USD entspricht einer Performance von +19,85 Prozent.

Am Markt war Costco Wholesale jüngst 489,48 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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