NASDAQ Composite Index-Titel Costco Wholesale-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Costco Wholesale-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Costco Wholesale-Investment gewesen.

Am 22.12.2022 wurde das Costco Wholesale-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 458,71 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Costco Wholesale-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 21,800 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 18 652,74 USD, da sich der Wert eines Costco Wholesale-Papiers am 19.12.2025 auf 855,62 USD belief. Damit wäre die Investition 86,53 Prozent mehr wert.

Costco Wholesale wurde am Markt mit 380,98 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at