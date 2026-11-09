Costco Wholesale Aktie
WKN: 888351 / ISIN: US22160K1051
|Profitable Costco Wholesale-Investition?
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09.11.2026 16:03:45
NASDAQ Composite Index-Titel Costco Wholesale-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Costco Wholesale von vor 10 Jahren abgeworfen
Die Costco Wholesale-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 146,79 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Costco Wholesale-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 68,125 Anteilen. Die gehaltenen Costco Wholesale-Aktien wären am 06.11.2026 71 773,28 USD wert, da der Schlussstand 1 053,56 USD betrug. Das entspricht einem Anstieg um 617,73 Prozent.
Costco Wholesale war somit zuletzt am Markt 467,99 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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