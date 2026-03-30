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Costco Wholesale Aktie

Costco Wholesale für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 888351 / ISIN: US22160K1051

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Langfristige Anlage 30.03.2026 16:05:03

NASDAQ Composite Index-Titel Costco Wholesale-Aktie: So viel hätte eine Investition in Costco Wholesale von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Costco Wholesale-Investment verdienen können.

Am 30.03.2016 wurde die Costco Wholesale-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 157,60 USD. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 100 USD in die Costco Wholesale-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,635 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 624,28 USD, da sich der Wert eines Costco Wholesale-Papiers am 27.03.2026 auf 983,86 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 524,28 Prozent zugenommen.

Costco Wholesale war somit zuletzt am Markt 434,67 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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